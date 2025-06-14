Літній наступ Росії в Україні посилюється: NYT розкрив нову тактику РФ

Російські війська активізували натупальні дії на Сумщині та Донеччині / © Associated Press

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Росія активізує свій літній наступ на сході України, застосовуючи нові тактики, зокрема мотоцикли та цивільні автомобілі для швидкого пересування. Ці зміни у динаміці бойових дій призвели до значних успіхів росіян у Донецькій та Сумській областях.

Про це пише The New York Times.

Від початку травня, російські війська просуваються на кількох фронтах, використовуючи невеликі, швидкохідні підрозділи. У травні російські сили захопили приблизно 173 квадратні милі території, що більш ніж удвічі перевищує здобутки квітня, за даними української групи DeepState. Більшість цих здобутків припали на південь від Костянтинівки та на півночі Сумської області.

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Цієї весни обидві сторони почали використовувати мотоцикли та цивільні автомобілі для швидкого перетину відкритої місцевості. Україна застосовує їх для поповнення оборонних ліній, тоді як Росія — у штурмових операціях.

«Це свого роду ренесанс кавалерії, але з двигунами внутрішнього згоряння», — зазначив полковник Віктор Кевлюк, резервіст української армії.

Ситуація на Сумському напрямку та загроза для Костянтинівки

На Сумському напрямку російські війська захопили щонайменше десяток сіл, просуваючись невеликими штурмовими групами.

«Куди останній вцілілий піхотинець тримається, туди прибуває наступна штурмова група, щоб розвинути будь-який успіх», — сказав полковник Кевлюк.

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Загроза для міста Суми, де проживає понад 200 тисяч цивільних, постійно зростає. Аналітик Пасі Паройнен з Black Bird Group зазначає, що російські сили захоплюють височини на північ від Сум і просуваються до лісів, що домінують на підходах до міста. Захоплення чотирьох сіл — Хотинь, Юнаківка, Писарівка та Кияниця — загрожуватиме самому місту. Бої в лісах, застерігають командири, вимагатимуть додаткових піхотних підкріплень Сил оборони України.

Костянтинівка, ключовий оперативний центр, ймовірно, стане головним напрямком зусиль Росії в найближчі місяці. Метою є її «напівкільцеве» оточення з кількох напрямків, щоб ізолювати українські підрозділи та залишити лише вузький коридор для відступу. Це передбачає просування на схід через дорогу Т-0504, на північ від Торецька та на захід від Часового Яру. Захоплення Часового Яру, яке росіяни намагаються здійснити вже два роки, сповільнює їхнє просування до Костянтинівки. У деяких районах поблизу Костянтинівки Росія має перевагу в живій силі до 20 до 1. «Наше завдання — блокувати їхні дії», — сказав капітан Філатов. Його підрозділ зазвичай відбиває 10-15 штурмів на тиждень.

Інтенсифікація авіаударів та систематичні атаки

Інтенсивність авіаударів на лінії фронту посилилася, зросла з 11 на початку травня до 17 у червні, повідомив підполковник Дмитро Запоріжець, речник Луганської ОТУ. На Донбасі Росія зосередила дрони, націлюючись на дороги та загрожуючи лініям постачання. Аналітики описують російські наступи на Донбасі як систематичні: спочатку ізоляція позицій, потім артилерійські та авіаудари, а далі атаки невеликими підрозділами, часто на мотоциклах. Цей процес повторюється далі по лінії фронту. На захід від Костянтинівки, поблизу Покровська, російські сили також просуваються вперед з перевагою в живій силі. Російські війська наближаються до Покровська з кількох напрямків, подібно до стратегії напівкільця навколо Костянтинівки. Фронт залишається мінливим, російські війська шукають слабкі місця, а українські війська намагаються утримати оборонні рубежі.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що на деяких ділянках фронту Силам оборони України вдалося зупинити ворога та відновити контроль над важливими позиціями. Зокрема, відновлено контроль над Андріївкою.

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