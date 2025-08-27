В останні місяці російські війська активізували свої наступальні дії / © Getty Images

Літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Більшість поставлених Москвою цілей на період від квітня до серпня 2025 року не були досягнуті.

Про це пише військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

«Росіяни намагалися захопити Покровськ на Донеччині, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів. На північному напрямку план створення „поясу безпеки“ також провалився –окупантам вдалося взяти під контроль менш ніж 70 км території. На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, лінія фронту залишалася стабільною, і Кремлю довелося фактично відмовитися від наступу», — зазначив він.

За даними Рьопке, за літо російські війська змогли захопити лише 0,3% території України (1800 квадратних км). Водночас Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, вражаючи цілі на відстані до 1200 км.

«Це вже четверте літо війни. І ті, хто вважав, що російська армія ось-ось здобуде вирішальну перемогу, а оборона України впаде, виявилися неправі», — додав журналіст.

За оцінками експертів, від початку 2025 року було виведено з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що спричинило дефіцит палива та зростання цін усередині Росії.

Що відомо про літній наступ РФ

Фактично почавшись наприкінці квітня, наступ РФ вийшов на пік у червні, коли, за підрахунками аналітичного проєкту DeepState, росіянами вдалося окупувати 556 кв. км української території. Це найбільший показник за минулі місяці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснює це тим, що на пріоритетних напрямках росіяни змогли створити значну концентрацію військ та перевагу в силах і засобах.

Водночас українським військам вдалося зупинити просування противника на Сумщині і навіть контратакувати на цьому напрямку.

Військовий аналітик групи «Інформаційний спротив», полковник запасу Костянтин Машовець вказує, що підрозділи Сил оборони не лише зупинили противника, але й здійснюють контратаки на цьому напрямку. Вони загрожують оточенням військам РФ.

Ситуація на фронті дуже складна / © Getty Images

За його даними, на окремих ділянках російського плацдарму українські підрозділи змогли вклинитись майже на 3,5 км. Зокрема це сталося між прикордонними селами Кіндратівка та Костянтинівка (вклинення не менше ніж на 2,5 км) та на схід від Олексіївки (вклинення на 3,2 — 3,4 км).

У Донецькій області, яка залишається головною ціллю Кремля, російській армії все ще вдається просуватися на декількох напрямках, але українські підрозділи змогли загальмувати противника на найгарячіших ділянках.

У Запорізькій області росіяни вже тривалий час намагаються пробити українську оборону біля міст Оріхів та Гуляйполе.