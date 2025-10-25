ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
3 хв

Літній наступ Росії зазнав повного провалу — австрійський експерт

Противнику не вдалося реалізувати жодну з ключових цілей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російський літній наступ завершився провалом — ворог не досяг основних завдань кампанії й не зміг захопити Куп’янськ, Слов’янськ і Краматорськ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив австрійський військовий експерт, бригадний генерал у відставці Геральд Карнер.

«На мою думку, наступальна кампанія цього літа провалилася. Російським військам не вдалося досягти жодних суттєвих результатів — вони не змогли взяти навіть Куп’янськ, не кажучи вже про Слов’янськ чи Краматорськ. Саме ці міста були головними цілями операції. Оскільки їх не захоплено, я вважаю цей наступ повністю невдалим», — наголосив Карнер.

Він зазначив, що російське керівництво мало б усвідомити: «Таким способом виграти цю війну неможливо».

За словами експерта, нинішня ситуація на фронті є складною для обох сторін. «Починається період бездоріжжя. Війна має статичний характер — за винятком локальних атак, великі території вже не переходять із рук у руки», — пояснив він.

Карнер додав, що попри це Україна демонструє поступ: «Українським силам знову вдається відвоювати окремі райони, зокрема в Сумській області».

Він підкреслив, що важливою зміною є здатність України завдавати ударів у глибині російської території. «Україна тепер може бити по об’єктах, критично важливих для ведення війни — нафтопереробних заводах, складах боєприпасів і пального. За надійними даними, виробництво пального в Росії вже скоротилося щонайменше на 20%, а деякі джерела говорять і про більші втрати. Це суттєво обмежує можливості Росії вести бойові дії», — підкреслив він.

Окремо Карнер звернув увагу на внутрішню ситуацію в Росії. За його словами, економіка країни «далека від стабільної»: «ПДВ підвищено до 22%, інфляція висока, а людей для поповнення військових підрозділів бракує».

Прогнозуючи розвиток подій узимку 2025–2026 років, експерт вважає, що повториться знайомий сценарій — імовірно, у ще більш інтенсивній формі. «Росія наростила потужності з виробництва дронів, крилатих і балістичних ракет. Є ризик, що взимку ці ресурси використають для ударів по критичній інфраструктурі України — об’єктах, необхідних для функціонування економіки й забезпечення населення», — сказав Карнер.

Водночас генерал у відставці не очікує значних змін лінії фронту. «Через сезон бездоріжжя російські війська надто слабкі для великих наступів, хоча українська оборона також виснажена», — зауважив він.

Карнер також звернув увагу на дедалі більші проблеми Кремля з набором нових військових. «Ті величезні суми, які пропонують контрактникам, не можуть виплачуватися довго. Російська економіка не витримає такого навантаження», — пояснив експерт.

На його думку, це може змусити російське керівництво врешті замислитися про переговори. «Можливо, вже незабаром у Москві зрозуміють, що варто повернутися до переговорів — але цього разу з реалістичними очікуваннями й готовністю до компромісів», — підсумував Карнер.

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін вже давно воює не з українською армією, яку не може перемогти, а з мирним населенням.

Ми раніше інформували, що захисники Покровська на Донеччині повідомляють про критичну ситуацію в обороні міста, до якого просочилося вже дві з половиною сотні окупантів, які вступають у стрілецькі бої.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie