Війна в Україні / © Associated Press

Російський літній наступ завершився провалом — ворог не досяг основних завдань кампанії й не зміг захопити Куп’янськ, Слов’янськ і Краматорськ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив австрійський військовий експерт, бригадний генерал у відставці Геральд Карнер.

«На мою думку, наступальна кампанія цього літа провалилася. Російським військам не вдалося досягти жодних суттєвих результатів — вони не змогли взяти навіть Куп’янськ, не кажучи вже про Слов’янськ чи Краматорськ. Саме ці міста були головними цілями операції. Оскільки їх не захоплено, я вважаю цей наступ повністю невдалим», — наголосив Карнер.

Він зазначив, що російське керівництво мало б усвідомити: «Таким способом виграти цю війну неможливо».

За словами експерта, нинішня ситуація на фронті є складною для обох сторін. «Починається період бездоріжжя. Війна має статичний характер — за винятком локальних атак, великі території вже не переходять із рук у руки», — пояснив він.

Карнер додав, що попри це Україна демонструє поступ: «Українським силам знову вдається відвоювати окремі райони, зокрема в Сумській області».

Він підкреслив, що важливою зміною є здатність України завдавати ударів у глибині російської території. «Україна тепер може бити по об’єктах, критично важливих для ведення війни — нафтопереробних заводах, складах боєприпасів і пального. За надійними даними, виробництво пального в Росії вже скоротилося щонайменше на 20%, а деякі джерела говорять і про більші втрати. Це суттєво обмежує можливості Росії вести бойові дії», — підкреслив він.

Окремо Карнер звернув увагу на внутрішню ситуацію в Росії. За його словами, економіка країни «далека від стабільної»: «ПДВ підвищено до 22%, інфляція висока, а людей для поповнення військових підрозділів бракує».

Прогнозуючи розвиток подій узимку 2025–2026 років, експерт вважає, що повториться знайомий сценарій — імовірно, у ще більш інтенсивній формі. «Росія наростила потужності з виробництва дронів, крилатих і балістичних ракет. Є ризик, що взимку ці ресурси використають для ударів по критичній інфраструктурі України — об’єктах, необхідних для функціонування економіки й забезпечення населення», — сказав Карнер.

Водночас генерал у відставці не очікує значних змін лінії фронту. «Через сезон бездоріжжя російські війська надто слабкі для великих наступів, хоча українська оборона також виснажена», — зауважив він.

Карнер також звернув увагу на дедалі більші проблеми Кремля з набором нових військових. «Ті величезні суми, які пропонують контрактникам, не можуть виплачуватися довго. Російська економіка не витримає такого навантаження», — пояснив експерт.

На його думку, це може змусити російське керівництво врешті замислитися про переговори. «Можливо, вже незабаром у Москві зрозуміють, що варто повернутися до переговорів — але цього разу з реалістичними очікуваннями й готовністю до компромісів», — підсумував Карнер.

