Літній наступ ЗС РФ розпочався: військовий повідомив, що під загрозою

ЗСУ готуються до наступу росіян / © Associated Press

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Російська армія продовжує наступати, незважаючи на риторику мирних переговорів. Особливо напружена ситуація в районі населеного пункту Липці Харківської області — ЗС РФ пішли на штурм із бронетехнікою, включно з танками. Також ідуть в атаку мотоцикли з піхотою.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУ) «Харків» Павло Шамшин в ефірі «Єдиного телемарафону».

«Росіяни накопичують сили, літня наступальна кампанія фактично вже почалася», — зазначив він.

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Шамшин вважає, що розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто. Як правило, ЗС РФ посилюють наступ на Україну після оголошення перемир’я.

«Жодного затишшя під час оголошеного на день перемоги перемир’я, не було», — додав спікер.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська готують масштабний прорив на Донбасі та перекидають бригади з трьох ділянок фронту.

Аналітики припускають, що російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецьке та східне Покровське напрями в рамках взаємозалежної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська та Мирнограда.

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Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп’янська вісь, особливо на північному напрямку — в районі Торського та Білогорівки.

Своє чергою аналітики Інституту вивчення війни вважають, що РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області.