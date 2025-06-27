"Літо та осінь будуть х***вими": у Третій штурмовій б’ють на сполох через критичну ситуацію на фронті

ЗСУ / © Getty Images

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На Донеччині ворог взяв високий темп просування. І поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

«На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області — то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст», — зазначив він.

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Жорін наголосив, що російські окупанти вкладають зараз дуже великі сили у завдавання максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну — тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою.

«Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього. Як зайве нагадування всім втомленим та охочим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає», — резюмував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, російські окупанти взяли під контроль цінне родовище літію поблизу села Шевченко в Донецькій області, що може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.