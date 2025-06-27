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- Війна
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"Літо та осінь будуть х***вими": у Третій штурмовій б’ють на сполох через критичну ситуацію на фронті
Наступальні дії ворога на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі посилюються. Читайте прогноз Максима Жоріна щодо подальшого розвитку подій.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування. І поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.
«На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області — то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст», — зазначив він.
Жорін наголосив, що російські окупанти вкладають зараз дуже великі сили у завдавання максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну — тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою.
«Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього. Як зайве нагадування всім втомленим та охочим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає», — резюмував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.
Нагадаємо, російські окупанти взяли під контроль цінне родовище літію поблизу села Шевченко в Донецькій області, що може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.