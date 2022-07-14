Макрон попередив про складний період війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні ще триватиме, і озвучив невтішний прогноз.

За його словами, бойові дії в Україні літом та на початку осені "будуть важкими".

Про це він повідомив в інтерв'ю з нагоди Дня взяття Бастилії, пише BFMTV .

Французький лідер закликав готуватися до того, що широкомасштабна війна в Україні продовжуватиметься. Макрон попередив, що літо і початку осені, "безперечно, будуть дуже важкими".

"Я кажу, що ця війна триватиме, але Франція завжди зможе допомогти Україні", — сказав очільник Франції.

Нагадаємо, у Росії 15 липня відбудеться спільне засідання Держдуми та Ради Федерації, на якому кремлівський диктатор Володимир Путін, фейковий президент Білорусі Олександр Лукашенко та колишній президент-втікач Віктор Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн. Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Війна в Україні очима ізраїльського фотографа

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