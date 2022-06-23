Литовці впритул до кордону з Росією слухають звуки навчань: світові експерти оцінюють ризики нападу

Над російським Калінінградом посилено літають російські винищувачі. Росіяни погрожують заходами, яких поки що не озвучують, і проводять навчання в Балтійському морі.

Місцеві блогери називають це найбільш очевидним способом подіяти на сусідню Литву, яка з вихідних не пропускає до відрізаного від Росії військового міста вантажі, заборонені санкціями ЄС: будівельні матеріали, сталь, цемент, йдеться в ТСН.

В прикордонному литовському містечку Кібартай з понад чотирма тисяч мешканців плакат «Слава Україні!». Новини тут останніми днями дивляться набагато уважніше, ніж раніше. «Трохи хвилююся. Там військові маневри, а ми зовсім поруч з кордоном. Стріляють, рухаються... це тривожить», - каже місцева мешканка.

Президент Литви переконує з екранів: до економічних заходів з боку Росії країна готова, а військових, як би Росія на це не натякала, не буде. «Ми готові, скажімо, до відключення від енергетичної системи «Брелл» чи інших дій. Але я не верю, что Росія наважиться на щось у військовому сенсі, бо ми член НАТО», - переконує він.

Також читайте На Донеччині життя місцевих перемістилося під землю: евакуювати деяких живими уже немає шансів

Литва припинила пропускати приблизно половину вантажів до Калінінграда зі своєї території, бо в дію вступили ухвалені ще в березні санкції ЄС. Москва сприйняла це надзвичайно болюче, викликала послів Литви та Євросоюзу, сипле погрозами.

Але попри це, членство Литви в північно-атлантичному Альянсі дійсно заспокоює більшість городян.

«Я не панікую. Нічого не буде, бо Литва в НАТО, Литва в ЄС. Не вірю, що вони на нас нападуть», - зазначає місцевий Віталіус.

«Ніхто не знає, що буде далі, але ми не збираємося тікати. Я тут народилася, ми залишимося тут», - переконує Лайма.

Напад на Литву буде одночасно нападом на Сполучені Штати і весь північно-атантичний Альянс, заявили у відповідь на російські заяви в американському держдепі. Західна преса все ж аналізує ризики потенційного протистояння... чомусь активно цитуючи при цьому нібито ліберальних росіян. Так мільйонер-втікач Ходорковський на сторінках Financial Times попереджує про повітряну блокаду Литви. Це мовляв дозволить російським літакам літати напряму, а НАТО поставить перед важким вибором.

Розглядають і можливість приєднання до цієї операції білорусів, разом вони змогли б відрізати країни Балтії від інших держав Альянсу, вважають аналітики австралійського видання Financial Review, а це ускладнить для НАТО їх захист.

З тим, що Сувалкський коридор - стокілометрова територія, по якій зараз проходить кордон між Польщею та Литвою - найголовніша стратегічна мета Кремля в разі, якщо Путін остаточно оскаженіє, погоджується й американське видання Politiko. Литовський 900-кілометровий кордон з Росією та Білоруссю - найдовший серед країн Альянсу, але 20-тисячна армія Литви і 5 літаків сама себе точно захистити не зможе. До останнього Штати і Німеччина не нарощували там присутності, аби не дратувати Росію. Тепер усі сподіваються, що вона занадто зайнята в Україні, аби кинути сили ще й сюди.

Читайте також:

Ворог мститься Харкову за те, що його відкинули до кордону, та ще й технікою відбитою у нього

Військовий експерт розповів, яка зброя із США зможе зменшити паритет ворога у важкій бронетехніці

На Запорізькому напрямку бійці нищать ворога і просуваються вперед