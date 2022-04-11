"Литовська залізниця" закриває свої представництва у РФ та Білорусі

"Литовська залізниця" закриває свої представництва у РФ та Білорусі

Їх ліквідація може тривати від 3 до 6 місяців.

Державна компанія ​​"Литовська залізниця" підтвердила інформацію про закриття представництв у Білорусі та Росії.

Про це повідомляє Delfi.

"Представництва у Білорусі та Росії призначалися для співпраці та пошуку нових зв'язків з партнерами по бізнесу в цих країнах, однак жодних можливостей для таких зв'язків не залишилося. Таким чином, закриття представництва – це необхідний крок", - заявив тимчасовий керівник компанії Егідіюс Лазаускас.

Представництва "Литовської залізниці" у Росії та Білорусі були засновані близько 10 років тому. Їх ліквідація може тривати від 3 до 6 місяців, залежно від термінів, передбачених у процедурах названих країн.

Нагадаємо, залізниця Фінляндії припиняє приймати вантажі відправників з Росії.

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