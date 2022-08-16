Литовські гаубиці М109 вже показують результати на полі бою - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков щиро подякував Латвії за підтримку, адже, гаубиці, які отримані з цієї країни у якості підтримки, вже показують бойові результати.

Про це Олексій Резніков написав у сервісі мікроблогів Твіттері.

«Ще шість гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою», - зауважив очільник Міноборони.

Також посадовець висловив щиру вдячність своєму латвійському колезі Артісу Пабріксу й народу Латвії за таку важливу підтримку.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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