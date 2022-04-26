Литовський піаніст-віртуоз влаштував імпровізований концерт на руїнах в Ірпені

Відомий литовський піаніст-віртуоз Даріус Мажинтас приїхав до України, щоб виступити в місцях, які стали символом української незламності в цій війні.

Сьогодні музикант зіграв ноктюрн Шопена в Ірпені під Києвом, йдеться в ТСН.

Виступ відбувся біля будинку культури, яка була пам'ятком архітектури, до того, як росіяни кинули в неї бомбу на початку квітня, коли вже було зрозуміло, що з Київщини окупантів виганяють під три чорти. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка - містечка біля столиці, захисники яких стали незламним щитом під час наступу росіян на Київ і не пропустили рашистів.

Литовський піаніст Даріус Мажинтас після початку російської агресії їздив до Львова і вивозив звідти біженців до своєї країни. Каже, своїм виступом в Ірпені хотів показати, що мистецька спільнота цивілізованого світу - разом з українцями. "Одне, що бачиш через Інтернет, а інше – відчуваєш, коли ти тут. Мені серце щемить бачити це. Наше серце все з Україною і ми будемо ще не востаннє тут", - кажу він.

Завтра музикант виступить у головному військовому шпиталі у Києві.

Литовський піаніст-віртуоз приїхав до України, щоби виступити в символічних місцях російсько-української війни

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