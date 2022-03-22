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Літр горілки та байки про "військову могутність РФ": СБУ описала середньостатистичного окупанта

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Літр горілки та байки про "військову могутність РФ": СБУ описала середньостатистичного окупанта

Окупантам проходять спеціальний інструктаж про те, що антифриз – це отрута.

СБУ описала соціально-психологічний портрет середньостатистичного російського окупанта. У раціон загарбника зазвичай входить літр горілки, також військовим розповідають про "велич РФ". 

Про це повідомили в СБУ. 

Так, Служба безпеки України оприлюднила соціально-психологічний портрет окупанта, а це:

  • Він здебільшого має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці поспіль, а обов’язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки. І це не жарт і не перебільшення. Саме такі дані містяться в службових документах полонених російських загарбників, які є в розпорядженні СБУ. 
  • Окупантам проходять спеціальний інструктаж про те, що антифриз – це отрута.
  • Також путінським воякам розповідають про перелік "днів воїнської слави", які армія РФ собі присвоїла. 

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