Літр горілки та байки про "військову могутність РФ": СБУ описала середньостатистичного окупанта

Окупантам проходять спеціальний інструктаж про те, що антифриз – це отрута.
СБУ описала соціально-психологічний портрет середньостатистичного російського окупанта. У раціон загарбника зазвичай входить літр горілки, також військовим розповідають про "велич РФ".
Про це повідомили в СБУ.
Так, Служба безпеки України оприлюднила соціально-психологічний портрет окупанта, а це:
- Він здебільшого має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці поспіль, а обов’язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки. І це не жарт і не перебільшення. Саме такі дані містяться в службових документах полонених російських загарбників, які є в розпорядженні СБУ.
- Окупантам проходять спеціальний інструктаж про те, що антифриз – це отрута.
- Також путінським воякам розповідають про перелік "днів воїнської слави", які армія РФ собі присвоїла.
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