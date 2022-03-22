Літр горілки та байки про "військову могутність РФ": СБУ описала середньостатистичного окупанта

Літр горілки та байки про "військову могутність РФ": СБУ описала середньостатистичного окупанта

Окупантам проходять спеціальний інструктаж про те, що антифриз – це отрута.

СБУ описала соціально-психологічний портрет середньостатистичного російського окупанта. У раціон загарбника зазвичай входить літр горілки, також військовим розповідають про "велич РФ".

Також читайте Мінфін розмістив військові облігації ще на 6 мільярдів

Про це повідомили в СБУ.

Так, Служба безпеки України оприлюднила соціально-психологічний портрет окупанта, а це:

Він здебільшого має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці поспіль, а обов’язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки. І це не жарт і не перебільшення. Саме такі дані містяться в службових документах полонених російських загарбників, які є в розпорядженні СБУ.

Окупантам проходять спеціальний інструктаж про те, що антифриз – це отрута.

Також путінським воякам розповідають про перелік "днів воїнської слави", які армія РФ собі присвоїла.

Читайте також: