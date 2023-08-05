Литва надасть Україні ракетні комплекси NASAMS та безпілотники

Влада Литви допоможе Україні у боротьбі проти агресора.

Литва передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS, антидронове обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення.

Про це повідомляється на сайті Міноборони країни.

У відомстві зазначили, що цього року вже передали Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.

Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє гроші міжнародним фондам підтримки України.

Нагадаємо, Литва схвалила довгостроковий план військової допомоги Україні. План передбачає виділення 200 мільйонів євро на військове обладнання та озброєння для України. Основними напрямками підтримки будуть закупівля летальних та нелетальних засобів, військова підготовка та навчання, фінансові відрахування до фондів підтримки, ремонт військової техніки у Литві та навчання особового складу.

У кінці червня Литва оголосила про передавання Україні 10 бронетранспортерів M113 та боєприпасів.

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