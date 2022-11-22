Литва передає Україні боєприпаси та зимову форму: подробиці нового пакету військової допомоги

Литва оголосила про передавання Україні нового пакета військової допомоги. Туди увійдуть 155-мм снаряди та зимова форма для ЗСУ.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Буде передано боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії. Агентство оборонних ресурсів Міноборони уклало контракти з виробниками на відновлення цих запасів. Буде більше підтримки, але ми не можемо оголосити про все", - наголосив литовський міністр оборони.

Арвідас Анушаускас додав, що його країна передасть ЗСУ військову зимову форму та анонсував підписання контракту з оборонними компаніями для забезпечення боєприпасами ЗСУ у 2023 році. У Литві 1500 українських військових проходитимуть підготовку.

"Литва також зробить свій внесок у міжнародний фонд фінансування важкої бронетехніки, її виробництва або модернізації та придбання. Тож, якщо що, будуть танки, передані українцям за наш рахунок", - написав Анушаускас.

Військова допомога Україні у боротьбі з російськими окупантами

Очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками "Рамштайн-7" повідомив, що Україна отримає пакети військової допомоги від Швеції й Канади, додаткові системи протиповітряної оборони HAWK від Іспанії, боєприпаси від Польщі, Німеччини та Греції.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової протиповітряної допомоги, яка включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Фінляндія передасть Україні новий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро – таке рішення 17 листопада ухвалив президент країни Саулі Нііністьо у відповідь на пропозицію уряду.

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