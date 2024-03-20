Ще одна країна підтримала чеську ініціативу щодо снарядів: її прем'єр-міністр повідомила втішні новини

За словами Інгріда Шимоніте, Литва виділила 35 мільйонів євро на боєприпаси для України:

Литва підтримала чеську ініціативу і закупить артилерійські боєприпаси для України на суму 35 мільйонів євро.

Про виділення коштів повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи", – написала вона.

Ініціативу Чехії вже підтримали 18 держав.

Нагадаємо, Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу. У разі отримання необхідного фінансування є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом кількох тижнів.

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