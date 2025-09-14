Людський ресурс "стерся" швидше, ніж планувалося: військовий про ситуацію на фронті

Росія намагається відновити темп наступу до рівня 2024 року

ЗСУ системно відбивають території, а росіяни втрачають темп, зокрема на Донеччині, адже людський ресурс противника «стерся» швидше, ніж планувало його командування.

Про це в ефірі «Українського Радіо» сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, ситуація на Донеччині радше є продовженням наступальної кампанії 2024 року, ніж новим «літнім» наступом противника.

«Якоїсь окремої літньої кампанії у ворога не було. Це було продовження наступу зразка 2024 року. Росіяни намагалися виконати стратегічні завдання, але були змушені витрачати час на перекидання військ, перегрупування, вивчення нових територій для тих підрозділів, які були залучені після ротацій», — пояснив військовий.

Росіяни планували розгорнути масштабні дії і поступово перебудовувати сили восени, проте змушені були змінити графік через стрімке виснаження людського ресурсу.

«Людський ресурс, який вони закладали в операцію, „стерся“ швидше, ніж очікували — тому перекидання підрозділів, ротації і вивчення нових ділянок відбувалися оперативніше, ніж планувалися», — зазначив він.

Через це ворог проводив перегрупування влітку, хоч розраховував зробити це пізніше.

Протягом останніх півтори місяця, каже Тимочко, українські війська не лише зупиняють наступи, а й локально вибивають ворога з захоплених ділянок — переходять у контратаку й звільняють території.

Він також підкреслив вплив ударів по економічній інфраструктурі противника.

«Знищення їхніх нафтопереробних об’єктів створило для Росії великі логістичні й бюджетні проблеми», — повідомив Тимочко.

Це, за його словами, дає Україні змогу перенаправляти ресурси: одночасно підсилювати війська на фронті та наносити удари по ключових стратегічних цілях, що знижує мобільність і оперативність російських підрозділів.

