"Ліворуч-праворуч на 10-15 км": Ігнат розповів про труднощі збивання російських "Шахедів"

Під час атак "Шахедами" російські війська використовують різні маршрути, але точки входу до повітряного простору України лишаються незмінними.

Маршрут російського дрона може відхилятися від попереднього шляху всього на 10-15 км, але це істотно ускладнює знищення повітряної цілі

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Атака планується заздалегідь, вони використовують різні маршрути, але точки входу в повітряний простір України з окупованих територій або з півночі – це Курська та Брянська область, вони не змінюють. Заходять вони в Запорізьку область і звідти розлітаються різними маршрутами. Радіотехнічні війська щоразу аналізують маршрути БПЛА", – розповів Ігнат.

Водночас спікер Повітряних сил ЗСУ пояснив, що відхилення БПЛА від попереднього маршруту навіть на кілька кілометрів істотно ускладнює його збиття. Це пов'язано з тим, що радіус дії ПЗРК і кулеметів, якими озброєні мобільні групи, дуже обмежений.

"Іноді маршрут сильно не змінюється, може бути 10-15 км ліворуч-праворуч від попереднього. Здавалося б, це не так і багато, але для мобільної вогневої групи це велика територія для того, щоб відреагувати та відстрілятися по дрону", – пояснив Ігнат.

Однак, за його словами, останнім часом ефективність таких мобільних вогневих груп суттєво зросла. Навіть попри спроби ворога обійти системи ППО України, більшість дронів знищується.

"Мобільні вогневі групи показують дедалі кращий результат. Власне, Одеська область, припортова інфраструктура, українське зерно дуже непокоїть окупантів і завдаються удари. На Одещині відпрацювали в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" мобільні вогневі групи, які показали непоганий результат", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські атаки безпілотниками покликані не лише пошкодити ціль, а й виснажувати українську ППО. Найкраще з цими атаками справляється ЗРК Gepard.

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