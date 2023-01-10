Лізли городами: на окупованій Херсонщині росіяни провели "рейд" оселями пенсіонерів

Окупанти допитувалися, чому пенсіонери не отримали російський паспорт і не оформили виплати від РФ.

В селах окупованої частини Херсонщини російські загарбники сьогодні вранці проводили рейди оселями пенсіонерів.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, росіяни автоматами приходили до місцевих і запитували, чому вони досі не оформили російську пенсію.

"Декілька окупантів заходили через хвіртку, пенсіонери опору не чинили. Але для додаткового залякування, чи хто зна для чого — частина росіян лізла городами", — зазначив Хлань.

Окупанти брали так зване "інтерв‘ю" і запитували пенсіонерів: чому залишились, чому досі немає паспорта РФ, чому не оформили російську пенсію в рублях. Також запитували про сусідів — хто виїхав? Хлань припустив, що росіяни шукають будинки вільні будинки, аби заселити своїх військових

"Поки люди повідомляють про просто розмову, але, думаю ви розумієте, як це для пенсіонерів, які у своєму домі мають звітувати окупантам з автоматом", — підсумував він.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 січня, окупанти знову атакували Херсон. Російський снаряд розірвався просто у дворі багатоповерхівки.

За минулу добу окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще 2 було поранено.

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