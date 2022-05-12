Лізуть і лізуть: Арестович розповів про "нову Чорнобаївку" і ситуацію на фронтах

Лізуть і лізуть: Арестович розповів про "нову Чорнобаївку" і ситуацію на фронтах

Селище Білогорівка на Луганщині стала для окупантів "новою Чорнобаївкою". Там ЗСУ вже вкторе знищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець.

У четвер, 12 травня, ситуація на фронтах минула особливих змін.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"На фронтах у нас без особливих змін. На землі нічого особливого не відбулося", — зазначив він.

Найспекотнішим напрямком Арестович назвав Ізюмський.

"Там "перегрупування" (окупантів — Ред.) і вогневий вплив на наші позиції, а ми у відповідь. У Луганській області відчайдушні спроби кудись рухатися. Але найбільша інтрига – у "новій Чорнобаївці", — розповів представник ОП.

"Новою Чорнобаївкою" Арестович назвав населений пункт Білогорівка, біля якого у Сіверського Дінця є закрут. У районі цього закруту вп'яте намагаються навести переправу російські війська — в одному і тому ж місці.

"Там фотографія показує 78 одиниць знищеної ворожої техніки. Але вони туди йдуть і йдуть. По них б'ють і б'ють, а вони йдуть і йдуть. І вони досі намагаються наступати і наводити переправу на тому ж місці", — підсумував радник голови ОП.

Раніше Луганська ОВА повідомила, що окупанти встановлюють понтонні переправи в напрямку Кремінної.

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