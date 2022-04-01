“Лізуть, летять, пливуть”: Зеленський порівняв російських окупантів із потойбічними потворами

Однак на своїй землі українським воїнам допомагає все — і сама земля, і річки, і кожна людина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти через надмір зла і жагу до руйнувань втрачають людську подобу і нагадують пекельних потвор.

Про це він говорив у своєму зверненні увечері 31 березня.

“Увесь цей березень і п'ять днів лютого загарбники намагаються увірватися й закріпитися в нашому домі з різних сторін – із землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть... У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити. Якихось пекельних химер”, - зауважив український президент.

Також читайте Російські окупанти залишили територію Чорнобильської АЕС та місто Славутич

Однак, за словами Зеленського, на своїй землі українським воїнам допомагає все — і сама земля, і річки, і кожна людина, навіть та, від кого не очікував раніше. Саме це дозволяє протистояти ворогові значно довше, ніж сподівалися окупанти.

“Вони говорили – три або пʼять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця. Стільки, скільки вистачить сил. Стільки, скільки буде можливостей. Щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося”, - наголосив глава держави, зазначивши, що химери повинні бути рідні та добрі — як архітектурні елементи на Будинку з химерами, в якому розташований Офіс президента.

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог" - звернення Зеленського за підсумками 36-го дня війни

Нагадаємо, Міноборони США відзначає, що внаслідок бомбардування блокадного українського Маріуполя, яке здійснює російська армія, завдано нищівних збитків цивільній інфраструктурі міста.