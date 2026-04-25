Лізуть по трубах: загарбники знову намагаються прорватися до Купʼянська
Для просування, зокрема, використовують газові труби.
Російські військові відновили спроби прорватися до Куп’янська Харківської області та намагаються зробити це через Голубівку, що розташована на північ від міста.
Про це в етері Суспільне Студія повідомив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.
«Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби», — зазначив він.
За словами Трегубова, попри значні втрати, російські сили не припиняють таких спроб.
«Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти», — додав речник.
Він також повідомив, що на лівому березі річки Оскіл окупаційні війська намагаються тиснути вздовж усієї лінії фронту.
«Особливо активно у бік Ківшарівки. Вони брешуть, що вони вже у Куп’янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять», — наголосив Трегубов.
Раніше повідомлялося, що російський весняний наступ фактично «видихнувся», так і не досягнувши заявлених цілей.
Ми раніше інформували, що спроба російських військ скористатися туманом для прихованого наступу на Добропільському напрямку завершилася розгромом для ворога.