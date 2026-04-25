Лізуть по трубах: загарбники знову намагаються прорватися до Купʼянська

Війна в Україні

Російські військові відновили спроби прорватися до Куп’янська Харківської області та намагаються зробити це через Голубівку, що розташована на північ від міста.

Про це в етері Суспільне Студія повідомив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

«Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби», — зазначив він.

За словами Трегубова, попри значні втрати, російські сили не припиняють таких спроб.

«Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти», — додав речник.

Він також повідомив, що на лівому березі річки Оскіл окупаційні війська намагаються тиснути вздовж усієї лінії фронту.

«Особливо активно у бік Ківшарівки. Вони брешуть, що вони вже у Куп’янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять», — наголосив Трегубов.

Раніше повідомлялося, що російський весняний наступ фактично «видихнувся», так і не досягнувши заявлених цілей.

