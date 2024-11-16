Лізуть щодня: військовий назвав тактику окупантів у Вовчанську

Один із російських полонених розповів, що у разі невиконання наказу їм погрожують "обнулєнієм".

Російські окупанти не полишають спроб повністю захопити Вовчанськ на Харківщині.

Про тактику окупантів розповів військовий 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, щодня росіяни лізуть малими групами по 3-5 осіб. Проте завдяки дронам жодна з цих груп не здатна виконати накази своїх командирів.

Один із російських полонених розповів, що у разі невиконання наказу їм погрожують "обнулєнієм", тобто знищенням власні ж командири.

Нагадаємо, російський Z-блогер розповів, що у Вовчанську скрізь валяються трупи військових РФ, а евакуації поранених окупантів немає.

Раніше повідомлялося, що Вовчанськ зруйнований на 95% внаслідок обстрілів Росії. Цю інформацію підтверджує відео, зняте, очевидно, з дрона над Вовчанськом. На кадрах видно суцільні руйнування, неможливо знайти жодного вцілілого будинку.

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