Лізуть щодня: військовий назвав тактику окупантів у Вовчанську

Один із російських полонених розповів, що у разі невиконання наказу їм погрожують "обнулєнієм".
Російські окупанти не полишають спроб повністю захопити Вовчанськ на Харківщині.
Про тактику окупантів розповів військовий 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
За його словами, щодня росіяни лізуть малими групами по 3-5 осіб. Проте завдяки дронам жодна з цих груп не здатна виконати накази своїх командирів.
Один із російських полонених розповів, що у разі невиконання наказу їм погрожують "обнулєнієм", тобто знищенням власні ж командири.
Нагадаємо, російський Z-блогер розповів, що у Вовчанську скрізь валяються трупи військових РФ, а евакуації поранених окупантів немає.
Раніше повідомлялося, що Вовчанськ зруйнований на 95% внаслідок обстрілів Росії. Цю інформацію підтверджує відео, зняте, очевидно, з дрона над Вовчанськом. На кадрах видно суцільні руйнування, неможливо знайти жодного вцілілого будинку.
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