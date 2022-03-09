Лише за два дні українська ППО збила у зоні ООС та на Київщині вісім літальних апаратів ворога

Лише за два дні українська ППО збила у зоні ООС та на Київщині вісім літальних апаратів ворога

Українські штурмовики та бомбардувальники продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

За дві доби, 8 та 9 березня, засоби протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України знищили щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операція об'єднаних сил та у Київській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження про дві збиті крилаті ракети.

"Штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних Сил ЗСУ на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ ЗС України і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки", - йдеться у повідомленні.

ТСН.ua

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