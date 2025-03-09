"Логістика армії РФ в районі річки Оскіл порушена": ОСУВ "Хортиця" про ситуацію на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку російські війська мають труднощі з перекиданням підрозділів й техніки в районі річки Оскіл. Це сталося через потепління.

Про це розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Ми-Україна".

"Вони намагалися скористатися заморозками, щоб перекинути сили просто по льоду. Їм це частково вдалося. Вони якісь сили по льоду перегнали, але зараз льоду вже немає і їм доведеться повертатися до тактики перекидання за рахунок малих транспортних засобів, просто гумових човнів", – сказав Трегубов.

Логістика ворога зараз порушена. Але певна кількість росіян на правому березі Осколу є.

"Вони намагаються якось утримувати та розширювати той плацдарм, хоча стало, звісно, набагато важче", – завершив Трегубов.

Нагадаємо, українські захисники на Харківщині витіснили російських окупантів з частини селища Западне, а також частково за дорогу Куп'янськ – Дворічна.

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