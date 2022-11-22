Логістика гальмує процес звільнення українських територій від російських окупантів - Подоляк

Логістика гальмує процес звільнення українських територій від російських окупантів.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

“Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання постачання зброї. Інтенсивність війни дуже велика - 60 тисяч обстрілів щоденно по наших позиціях. Безумовно, обсяг зброї, яку маємо отримати, зокрема снарядів до певних важких калібрів - величезний. А це складно логістично зробити швидко. Але я думаю, що ми з цим впораємося”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що ЗСУ ще належить звільнити близько двох тисяч окупованих Росією сіл і міст. Щонайменше десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю.

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