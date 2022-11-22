Логістика гальмує процес звільнення українських територій від російських окупантів - Подоляк

Процес звільнення окупованих росіянами територій гальмує логістична складова постачання нам зброї від міжнародних партнерів.
Логістика гальмує процес звільнення українських територій від російських окупантів.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
“Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання постачання зброї. Інтенсивність війни дуже велика - 60 тисяч обстрілів щоденно по наших позиціях. Безумовно, обсяг зброї, яку маємо отримати, зокрема снарядів до певних важких калібрів - величезний. А це складно логістично зробити швидко. Але я думаю, що ми з цим впораємося”, - наголосив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що ЗСУ ще належить звільнити близько двох тисяч окупованих Росією сіл і міст. Щонайменше десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю.
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