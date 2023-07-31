Логістика окупантів ускладнена: Гуменюк про наслідки удару по Чонгарському мосту

Удар по Чонгарському мосту, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом, повпливав на нестачу снарядів для окупаційної армії РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Є причинно-наслідковий зв'язок. Ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати те, чого не стало. Польові склади боєприпасів, які вони розгорнули на лівому березі (Херсонщини - ред.), практично всі нами відпрацьовані, а підтягувати додаткові їм все складніше. Незважаючи на те, що вони все ще можуть використовувати материкову частину і транспортні канали для цього, і ховаються там посеред місцевих, намагаючись там спрямовувати рух цивільного населення. Але це ускладнена логістика, вона уповільнена і не дає можливості так активно поповнювати і склади і техніку", - зазначила вона.

Гуменюк також зауважила, що радіоперехоплення ворога, говорять про те, що морально-психологічний дух окупантів занепав дуже потужно. Серед них продовжує процвітати пияцтво і мародерство.

"Це основні способи проведення часу для цих військ, тому що вони тривалий час перебувають в глибокій обороні і намагаютсья розважатися, тероризуючи місцеве населення. Коли немає чим відпрацьовувати бойову роботу, вдаються до таких тилових "розваг", - резюмувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, українські військові 29 липня завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.

Ударами по мосту ЗСУ ускладнюють логістику військ РФ.

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