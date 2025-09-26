ТСН у соціальних мережах

Логістика Мирноград-Покровськ заблокована – Віктор Таран

Політолог, колишній військовий Віктор Таран повідомив, що ситуація на так званому «Добропільському напрямку» створює пряму загрозу для Покровської агломерації.

«Останнім часом в мережі обговорюють так званий Добропільський наступ. Основна ідея операції відрізати так звані "заячі вуха" і відвести загрозу від Дружківки – Костянтинівки. 

1 й Корпус Азов, бригади ДШВ та інші штурмові підрозділи зосереджені на цьому напрямку.

Таке захоплення «контрнаступом» відволікає збройні сили від Покровська. По суті, логістичні шляхи в Покровськ- Мирноград вже заблоковані», - пише він. 

Таран також зауважив, що ситуація є критичною і потрібна відповідна реакція. 

«Не треба бути військовим експертом, щоб побачити на карті, що війська знаходяться у напівоточенні. 

Керівництво має вжити необхідних заходів для посилення наших сил в Покровській агломерації. Потрібно діяти!», - резюмував колишній військовий.

