Окупований Крим / © із соцмереж

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Російська логістика до тимчасово окупованого Криму поступово зазнає ускладнень через удари по сухопутних коридорах і посилення впливу безпілотних систем у морському та повітряному просторі.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в етері Еспресо.

«Воно так буде автоматично (проблеми у Криму із постачанням продуктів, — ред.). Тобто ми зараз бачимо удари по Чонгару, в районі Чонгара в першу чергу. Тобто найкоротший шлях сухопутного коридору по трасі М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь і далі в напрямку на Новоолексіївку, Генічеськ, він вже перерізається. Отже, зараз, якщо ми говоримо про сухопутний коридор, то залишається Армянськ», — сказав він.

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Коваленко зазначив, що в перспективі можуть бути дестабілізовані й інші ділянки логістики, зокрема район Армянська, що ще більше обмежить сухопутне сполучення.

«Я думаю, що найближчим часом і в районі Армянська буде проведена відповідні роботи щодо, ну, назвемо це так, дестабілізації нормального сполучення в цьому напрямку між Кримом і Херсонщиною», — вважає експерт.

Водночас, за його словами, альтернативою залишаються морські маршрути через Чорне та Азовське моря, однак і вони перебувають під загрозою через розвиток безпілотних технологій.

«Азовське море ми не можемо контролювати морськими дронами. Отже, Азовське море може контролюватися повітряними дронами. Це цілком реально, це можливо, ми зараз цим займаємось і вже є приклади, верифіковані приклади, дуже багато їх. Як це відбувається? Чорне море — контроль як повітряною компонентою, знову ж таки, дронами, так і морськими. Отже, сполучення між материковою Російською Федерацією і тимчасово окупованим півостровом Крим по морю може бути перерізано», — додав він.

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Окремо оглядач звернув увагу на Керченський міст, який, за його словами, має обмежену пропускну здатність і не може повноцінно забезпечити потреби півострова.

«Залишається Керченський міст. Але і тут не все так просто, тому що так само як трасу М-14 було перерізано дронами типу Hornet, RAM 2X, Булава, DARС, інші модифікації. Так само може бути перерізано і Керченський міст. Там необхідно буде використовувати трохи інші сценарії зі своїми нюансами, але це цілком реально.

Тому, я думаю, що зараз ми дивимось, як наші дрони літають над М-14, не здивуюсь, що навіть в червні ми побачимо, як на наші Hornet вже літають і над Керченським мостом. Керченський міст — це логістична артерія, яка, до речі, не надає того об’єму вантажопотоку, який необхідний для Криму і який забезпечував сухопутний коридор М-14. Керченський міст має значно менші спроможності. Так, він забезпечує цей вантажопотік, але все одно спроможності набагато менші», — розповів оглядач.

Він також припустив, що у разі подальшого тиску з боку безпілотних систем Крим може опинитися в умовах дистанційної ізоляції навіть без фізичного руйнування інфраструктури.

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«Якщо почнуть наші дрони літати над Керченським мостом, можна сказати, що навіть без знищення цієї незаконної споруди, в принципі, Крим дистанційно буде ізольований. І тоді, відповідно, будуть проблеми не тільки з паливом, хоча і вже не тільки з паливом виникають ці проблеми, тому що люди панічно починають скуповувати майже всі продукти в супермаркетах, в магазинах. Зараз дійсно там відбувається така панічна закупівля усього, що тільки можливо», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у Мережі опублікували фото наслідків атак на Чонгарський міст та понтонну переправу, яку збудувала окупаційна влада.

Ми раніше інформували, що стратегія ЗСУ змістилася на знищення маршрутів постачання, що ставить армію РФ у скрутне становище.

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