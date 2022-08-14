Локально та радикально: Фейгін розповів про плани, які вигадали у Москві для анексії окупованих територій України

Є локальний та радикальний плани щодо незаконної анексії українських територій, можливість якої сам Путін у зверненні 24 лютого наполегливо заперечував.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін 24 каналу.

"Наскільки я розумію, у них є 2 основні плани. Хоча вони розгалужуються та розбиваються на більшу кількість", - сказав він.

Фейгін пояснив, що згідно з локальним планом, на захоплених територіях Запорізької області окупанти пілотно проводять псевдореферендум та оголошують їх російськими, наприклад, 11 вересня, заявляючи, що люди нібито висловили таке бажання дистанційним голосуванням через інтернет.

"План передбачає, що росіяни проведуть такий пілотний референдум, і поки не чіпатимуть окуповані території Донецької та Луганської областей. У крайньому разі ці псевдореспубліки просто оголосять про приєднання своїм фейковим парламентом", - додав російський правозахисник.

Водночас, на думку Фейгіна, на інших загарбаних територіях псевдореферендуми поки не робитимуть. До приладу, окуповані території Херсонщини "притримають", оскільки там наступає українська армія, відбуваються обстріли.

"Це такий акуратний локальний план", - зазначив Фейгін.

Другий план більш радикальний. На думку Фейніна, делегація на чолі з Мєдвєдєвим, яка відвідала окупований Луганськ, їхала туди "винюхувати", зрозуміти, наскільки його можна реалізувати.

"Вони говорять, що хочуть створити в межах союзної держави такий собі прообраз СРСР. Тобто завести в "союзну державу", у якій вже є Росія та Білорусь – Південну Осетію, Придністров'я, Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області, як самостійні держави", - зазначив російський правозахисник.

Як зауважив Фейгін, ці утворення нібито залишаються незалежними та входять до союзної держави на принципах умовної "федерації". Однак, зрозуміло, що не буде жодної федерації, а всім керуватимуть з Москви, як і зараз.

Так росіяни покажуть нібито "добру волю". З одного боку, це гарно, а з іншого боку – Росія нібито нікого не окупувала, а люди самі проголосували за входження в "союзну державу".

На думку Фейгіна, такий план в Росії серйозно обговорювали, але зараз у них вже немає на це часу. До 11 вересня, за його словами, таку аферу не провернеш.

"Мені здається, їм би хотілося пройти такий шлях. Потім вже повільно все вирівнювати, щоб показати таку собі подобу "добровільності". Їм би цього хотілось, але в них явно не виходить", - підсумував Фейгін.

Нагадаємо, у Зеленського назвали п'ять кроків, які допоможуть перемогти Росію, зруйнувати її економіку і армію.

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