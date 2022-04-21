Лорак, Сєдокова, MARUV і Тодоренко: Осадча назвала артистів, які не гідні мати український паспорт

Всі вони живуть на території Росії та мовчать про війну.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча різко висловилася щодо артистів, які родом з України, але живуть в Росії та мовчать про війну.

У своєму Instagram Осадча опублікувала відео, у якому обурилася через українських артистів, які ані слова не сказали про жахливу війну, яку розв’язала Росія. Вони продовжують поводитися так, ніби нічого не відбувається, і надалі заробляють гроші у країні-агресорці.

Ведуча зізнається, що вже давно збиралася записати відповідний ролик, але до останнього сподівалася, що хтось з них змінить свою думку. Проте, як виявилося, марно.

"Є ті українці, що обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей, не існує такої сили, яка б змусила мовчати українців про війну, про криваві злочини. Люди, що не знайшли в собі сили сказати, що країна, в якій вони зароблять гроші, вбиває їхніх батьків, друзів і близьких. Я давно збиралась записати це відео, але весь час чекала, що хтось з цих людей порушить мовчання і скаже своїй аудиторії правду про кровопролиття на їхній батьківщині, про звірства країни, де вони заробляють, але марно", - зазначила Осадча.

Тому ведуча вважає, що такі артисти родом з України, як Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Олександр Рева, MARUV, Джиган (Денис Устименко), Артік і Асті (Анна Дзюба і Артем Умрихін), Ганна Сєдокова, Кирило Туриченко, Галина Безрук – не гідні мати український паспорт.

"Чи мають право ці українці називати себе українцями, коли їхній народ вбивають? Чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивство, катування, ґвалтування населення України? Вони не гідні бути громадянами нашої сильної, вільної і мужньої країни. Український паспорт потрібно заслужити", - зазначила Осадча.

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