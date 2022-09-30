Льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на українських пілотів - голова розвідки

Відбувся обмін полоненого льотчика Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили ЗСУ під час бомбардування житлових кварталів Чернігова, на українських пілотів.

Російського пілота СУ-34 Олександра Красноярцева, якого затримали в Чернігові після збиття літака у березні, навесні обміняли на українських льотчиків.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п’ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п’ятьох", - розповів Буданов.

Красноярцева збили 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околиці Чернігова, під час його третього вильоту за час війни. З його слів, до цього він вилітав для бомбардування аеропорту у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Коли його літак підбили з ПЗРК українські військові, він ніс на борту шість 500-кілограмових неконтрольованих авіабомб.

Нагадаємо, що 29 вересня відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних.