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"Льотчики-зальотчики": розвідка опублікувала імена білорусів, причетних до ударів по Україні

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"Льотчики-зальотчики": розвідка опублікувала імена білорусів, причетних до ударів по Україні

ГУР Міноборони

Українські розвідники вже розшукують цих 114 пілотів.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.

Про це в ГУР МО повідомили 4 березня.

"Ці особи вже можуть вважати себе "льотчиками-зальотчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! І ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні розвідки.

Зауважимо, повний список білоруських пілотів доступний на сайті ГУР МО.

#ОкупантиРФ ‼️ Кожний українець повинен знати їхні імена! Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює...

Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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