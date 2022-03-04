"Льотчики-зальотчики": розвідка опублікувала імена білорусів, причетних до ударів по Україні

"Льотчики-зальотчики": розвідка опублікувала імена білорусів, причетних до ударів по Україні

Українські розвідники вже розшукують цих 114 пілотів.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.

Про це в ГУР МО повідомили 4 березня.

"Ці особи вже можуть вважати себе "льотчиками-зальотчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! І ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні розвідки.

Зауважимо, повний список білоруських пілотів доступний на сайті ГУР МО.