"Ловіть момент": хто і чому у США підштовхує Україну до переговорів з РФ

У Штатах існують різні думки з приводу доцільності переговорів з РФ, але тиснути на Україну там не збираються.

Про розкол в адміністрації Джо Байдена щодо того, чи має Україна шукати миру з Росією, пише CNN.

Ключовим пропонентом мирних переговорів в оточенні американського президента став голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі. Виступаючи на засіданні Економічного клубу Нью-Йорка, він відзначив майстерність українців у спонуканні росіян до втечі з Херсону ― але додав, що навряд чи Київ може отримати зараз повномасштабну військову перемогу.

Міллі вважає, що українцям слід "ловити момент" для завершення війни шляхом переговорів, оскільки здобути "повну перемогу над РФ у військовому сенсі" їм все одно не вдасться. Генерал в жодному разі не закликає Київ йти на поступки Москві, але висловлює занепокоєння щодо подальших можливостей із забезпечення української армії та економіки в умовах довготривалої війни.

Дипломатичний варіант вирішення конфлікту обговорюється всередині американської влади давно, пише видання. Однак зараз, коли частина цих розмов стали публічними, в адміністрації президента США побоюються, що це може дати Путіну додаткові козирі на світовій арені, повідомляють медіа наближені до Байдена джерела.

Врешті-решт, наразі панівна позиція Білого дому залишається незмінною: Захід підтримуватиме Україну, скільки це буде потрібно, а Київ сам вирішить, коли і за яких умов іти на переговори з росіянами.

Переговори України з Росією

Турецький лідер Ердоган тривалий час сподівається на успішне посередництво Анкари щодо переговорів між Москвою та Києвом. Днями він заявив, що докладає усіх зусиль, аби війна, розпочата РФ 24 лютого, завершилася мирним договором.

Тим часом президент України Влодимир Зеленський наголошує: що першим кроком до переговорів має бути вихід окупаційних військ з нашої території.

За словами глави держави, діалог з РФ можливий за умови зміни її риторики. Крім того, коли країна визнає себе окупантом. Наразі Зеленський не бачить бажання Москви укласти мир на умовах Києва.

Своєю чергою, Москва звинувачує Київ "у відсутності діалогу". У Кремлі заявляють, що можуть досягнути цілей "спецоперації" мирним шляхом. До слова, така риторика РФ з'явилася після того, як армія РФ втекла з Херсона.

В України є свій план, звільнення Херсона, переговори з Росією та США після виборів - Михайло Подоляк

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