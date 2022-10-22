Сітки з парашутом і конкретні калібри: українці вдосконалюються в боротьбі з дронами-камікадзе

Українці вдосконалюються в боротьбі з дронами-камікадзе, тепер їх можуть ловити спеціальними сітками і збивати конкретними калібрами, йдеться в ТСН.

Майже 250 "Шахедів" збили українські військові з початку використання ворогом іранських дронів-камікадзе. Попри влучність наших протиповітряних сил частина безпілотників усе ж дістається великих міст і завдає великої шкоди енергетичному сектору, житловим будинкам та забирає людські життя. Нині в Україні шукають способи ефективної протидії "Шахедам" та вивчають закордонний досвід.

Одещина однією з перших прийняла на себе підступні напади дронів-камікадзе. Місяць потому ворожі крилаті вибухівки накрили столицю. Зараз лише один з п’яти запущених безпілотників долітає до цілі, проте і цього вистачає, щоб накоїти лиха.

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Військові на передовій розбирають збиті "Шахеди" на запчастини, щоб дізнатися сильні та слабкі сторони ворожого безпілотника. "Він не керується в режимі онлайн пілотом, він отримує координати заздалегідь і керується глонасом російській системі GPS завдяки антені", - розповідають бійці.

Автономність керування – головна перевага іранського дрона. Перехопити чи збити безпілотник, приміром, антидронною рушницею не вийде. Донедавна така лише українська зброя збивала 99 відсотків російських мобільних коптерів. Нині розробники шукають способи радіолокаційного ураження і для "Шахедів".

"Наші спеціалісти українські, вони ночами не сплять і шукають спосіб протидії. Цьому би дуже допоміг живий зразок БПЛ, щоб дослідити його спроможності, як він реагує на ті чи інші перешкоди", - каже в.о. директора підприємства з виробництва антидронних рушниць Ярослав Філімонов.

Гучний двигун та мала швидкість – слабкі сторони іранського дрона. Цими недоліками вже користуються військові і навіть патрульні поліцейські, збивачи "Шахедів" з автоматів та кулеметів. "Для військових не секрет як з ними боротися. Дрон зроблений по принципу літаюче крило, то ураження буде сильно впливати на аеродинаміку і приведе до падіння і тому можливо уразити стрілковою зброєю навть калібром 5,45", - розповідає військовий оператор з керування безпілотниками "Дрон".

Військові наполегливо радять цивільним не намагатися стріляти в коптери. Вибухова хвиля над містом може накоїти ще більше лиха. Викладати фото із бортовими номерами теж не варто, бо це допоможе ворогу скорегувати маршрут "Шахеда" і зробити наступну атаку більш влучною.

Американські компанії вже пропонують способи боротьби з безпілотниками. Приміром, ловити камікадзе за допомогою антидронів оснащених сіткою з парашутом. Сотня таких крилатих мисливців може накрити Київ антидронним щитом.

Проте і ворог не зупиняється - Росіяни намагаються придбати в Ірані партію нових дронів Arash-2, а значить Україні треба швидко навчитися протидіяти новим загрозам.

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