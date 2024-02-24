Лубінець попередив про нову шахрайську схему щодо "обміну полонених" – подробиці

Омбудсмен Дмитро Лубінець попередив про нову шахрайську схему – зловмисники пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, зловмисники звертаються до родин військовополонених і пропонують за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.

"Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини. Наголошую, що працівники нашої інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь яких прохань, зокрема й грошового характеру", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, у Києві шахраї вимагали з родичів військовополонених воїнів ЗСУ гроші (фото).

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