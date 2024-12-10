Лубінець повідомив, скількох українських військовополонених розстріляли росіяни впродовж року

За словами Дмитра Лубінця, останнім часом збільшилася кількість репатріацій тіл, які отримує Україна від російської сторони. Це тіла загиблих військовослужбовців.

Росіяни розстріляли 109 українських військовополонених за 2024 рік.

Про це сказав уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Ми-Україна".

"Нам вдається більше офіційно зафіксовувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених", – сказав Лубінець.

Він також розповів про те, що відбувається з тілами загиблих після отримання їх Україною, і вказав терміни процесу їхньої ідентифікації.

"Після того, як ми їх отримуємо, починається процедура ідентифікації і співставлення тестів ДНК. Таким чином проходить ідентифікація тіл. Інколи це триває місяць-два, інколи трохи більше. Все залежить від складності проведення цих тестів. Я – на прямій комунікації з усіма органами, які за це відповідають: МОЗ, слідчі органи Нацполіції. Ми регулярно проводимо зустрічі, зокрема, ми проводимо зустрічі з родинами військовополонених, зниклих без вісти осіб, де представники органів влади у моїй присутності відповідають на запитання", – розповів Лубінець.

За словами уповноваженого ВРУ з прав людини, за попередні роки вдалося зафіксувати 177 випадків розстрілу.

"Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що порівнюючи з 2024 роком, це було зроблено багато менше", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні відреагували на заяву РФ про передавання тіл військовополонених, які загинули в катастрофі літака Іл-76.

Раніше російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що РФ начебто передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння транспортного літака в січні 2024 року в Бєлгородській області.

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