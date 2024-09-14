Лубінець повідомив деталі обміну: кого визволили з російського полону

Україна та РФ обмінялися військовополоненими за формулою "103 на 103".

У суботу, 14 вересня, в Україну вдалося повернути 103 військових, які знаходились у полоні у РФ.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він розповів, що в Україну повернули 82 рядових і сержантів, а також 21 офіцера. Серед звільнених — захисники Київської, Донецької, Луганської областей, Маріуполя, "Азовсталі", Запорізької та Харківської областей. До групи звільнених увійшли військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти, бійці Національної гвардії, зокрема спецпризначенці з 12-ї бригади "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен", а також представники Нацполіції, тероборони, ДСНС та різних підрозділів ЗСУ.

Лубінець повідомив, що більшість звільнених — це люди, які потрапили в полон з початку війни. Представники його Офісу були присутні на місці обміну, щоб контролювати дотримання прав людини згідно з міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями. Вони фіксували стан здоров’я звільнених та інформували їх про їхні права.

Омбудсмен зазначив, що багато з повернених потребують серйозної реабілітації, оскільки їхній стан здоров’я значно погіршився під час перебування у полоні.

Нагадаємо, 13 вересня до України с російського полону повернулися 49 громадян, серед яких військові ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби та цивільні.

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