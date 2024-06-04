Лубінець розповів подробиці про окупантів, які знущались з полонених на Харківщині

До Мережі потрапили чергові знущання окупантів над українськими полоненими.

Молодший лейтенант РФ Олексій Кіпрін із позивним "Барс" та група інших окупантів знущались з полонених військових ЗСУ на Харківщині. На кадрах, які потрапили до Мережі, росіяни ведуть зв'язаних українських військових лісом, б'ють їх і погрожують розстріляти.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів подробиці про особу окупанта Олексія Кіпріна – автора резонансного відео.

"Проводиться велика робота щодо ідентифікації кожного військовослужбовця російської армії. Вдалось встановити автора відео. Це Кіпрін Олексій, який воює проти України від 2014 року", - сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, Кіпрін воює у складі угруповування "Русич". Воно неодноразово відзначалося жорстоким поводженням з військовополоненими.

Молодший лейтенант РФ Олексій Кіпрін / Фото: Андрій Цаплієнко

"Це не поодинокі випадки, це система, яка існує в російській армії. На жаль, ми бачимо, що майже всі наші військовополонені розповідають про випадки тортур, відсутності належних умов у полоні", - наголосив Дмитро Лубінець.

Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

OSINT-група проєкту "Бджоли" публікувала більше даних про Кіпріна:

дата народження окупанта – 02.04.1992;

780726406586 – індивідуальний податковий номер;

Санкт-Петербург, вулиця Тамбасова, 24, квартира 59 – адреса.

Нагадаємо, у ДБР розповіли про пошуки винних у прориві армії РФ на Харківщині.

Читайте також провідні новини дня: