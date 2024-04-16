Лубінець розповів, скільки цивільних заручників офіційно утримує Росія

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Україна має підтверджені дані про перебування у полоні росіян 1700 цивільних заручників. За його словами, ці дані були верифіковані, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Про це пише "Укрінформ".

"Щодо верифікації – я неодноразово бачив цифру у 1700 осіб, які верифіковані і яких незаконно затримала країна-агресорка, саме цивільних громадян України. Ці дані ми отримали після верифікації МКЧХ та, зокрема, за свідченнями звільнених з полону, зокрема (колишніх, – ред.) військовополонених", – зазначив омбудсмен.

Лубінець також зауважив, що влада не може самостійно створити механізм повернення цивільних громадян України.

"Але ми можемо це зробити всі разом. Ми маємо створити механізм тиску, у першу чергу міжнародного, на РФ, аби, по-перше, перестали незаконно затримуватися цивільні громадяни на ТОТ і паралельно – розпочався процес повернення цивільних", – сказав Лубінець.

Україна також працює над тим, щоб був відкритий коридор для гуманітарної евакуації цивільного населення з ТОТ на територію, яку контролює український уряд.

Нагадаємо, Україна запропонувала обміняти полонених мусульман і католиків – Росія проігнорувала ініціативу.

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