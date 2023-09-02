Лубінець розповів скільки українських дітей вже всиновили у Росії

При цьому має значення термінологія, адже всиновлення та тимчасова опіка це різні поняття.

Українська влада має підтвердження того, що на території Росії вже всиновили 386 вивезених з України дітей.

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Про це в етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"У нас є підтверджені 386 дітей. Встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення", - сказав Лубінець.

Він зазначив що має значення термінологія, адже всиновлення та тимчасова опіка це різні поняття.

"От пам'ятаєте, Львова-Бєлова на зустрічі з Путіним сама заявила, що всиновила дитину з України. Вона сама визнала, що вона скоїла злочин. Бо всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту, це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, забороняється", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що Львова-Бєлова після отримання ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду заявила, що не всиновлювала українську дитину, а начебто взяла під тимчасовий захист.

"Для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво РФ.І цим ми займаємося", - сказав Лубінець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путіну сказав спасибі за “щасливе дитинство” першокласник з розбомбленого росіянами Маріуполя.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна повернула групу дітей з російського полону.

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