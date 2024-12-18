Лубінець зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років

Вік від 30 до 45 років — це найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни.

В інтерв’ю "Українській правді" він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

“Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку — від 30 до 45 років”, — зазначив омбудсмен.

За його словами, станом на грудень 2024 року до нього надійшло майже чотири тисячі скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізаційних заходів. Найбільше звернень було із Закарпаття, другим за кількістю став регіон Кропивницького.

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“Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали ‘повністю здоровою’, має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду”, — розповів Лубінець.

Водночас омбудсмен зауважив, що трапляються випадки, коли скарги на ТЦК не підтверджуються.

Нагадаємо, що Білий дім чинить тиск на Київ з метою посилення його боєздатності у війні проти російської агресії. У США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років.