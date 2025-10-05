- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 815
- Час на прочитання
- 1 хв
"Луч" згас: у Бєлгороді та області знову блекаут
Бєлгород без світла і води після повторного удару по підстанції «Луч».
Сьогодні, 5 жовтня, у російському Бєлгороді та навколишніх районах знову зникла електрика та частково водопостачання.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Повідомляється, що було повторно атаковано підстанцію «Луч». Місцеві у коментарях повідомляють, що у місті зникло світло та водопостачання.
«Через удар по підстанції у Бєлгороді електрики немає у найближчих до Бєлгорода районах. Про відключення світла повідомляють мешканці Яковлівського округу», — йдеться в повідомленні одного з місцевих пабліків.
«Недобрий вечір, на жаль (а для нас на щастя — Ред.), для Бєлгорода та Бєлгородського району, і зараз поки що не розуміємо, для якої ще кількості населених пунктів Бєлгородської області — черговий нічний обстріл. Є ушкодження енергетики», — повідомив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.
Нагадаємо, що 28 вересня у російському Бєлгороді після удару по місцевій ТЕЦ зникла електрика та водопостачання.