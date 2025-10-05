ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
815
Час на прочитання
1 хв

"Луч" згас: у Бєлгороді та області знову блекаут

Бєлгород без світла і води після повторного удару по підстанції «Луч».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бєлгород знову занурився в темряву

Бєлгород знову занурився в темряву

Сьогодні, 5 жовтня, у російському Бєлгороді та навколишніх районах знову зникла електрика та частково водопостачання.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що було повторно атаковано підстанцію «Луч». Місцеві у коментарях повідомляють, що у місті зникло світло та водопостачання.

«Через удар по підстанції у Бєлгороді електрики немає у найближчих до Бєлгорода районах. Про відключення світла повідомляють мешканці Яковлівського округу», — йдеться в повідомленні одного з місцевих пабліків.

«Недобрий вечір, на жаль (а для нас на щастя — Ред.), для Бєлгорода та Бєлгородського району, і зараз поки що не розуміємо, для якої ще кількості населених пунктів Бєлгородської області — черговий нічний обстріл. Є ушкодження енергетики», — повідомив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

Нагадаємо, що 28 вересня у російському Бєлгороді після удару по місцевій ТЕЦ зникла електрика та водопостачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
815
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie