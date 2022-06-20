Луцький центр реабілітації працює у посиленому режиму, але чекають на ще більший потік поранених військових

Луцький центр реабілітації працює у посиленому режиму, але чекають на ще більший потік поранених військових

У посиленому режимі працює центр реабілітації в Луцьку, де щодня можуть прийняти до півтори сотні пацієнтів і зараз це - здебільшого військові.

Тут віднедавна для немісцевих у центрі реабілітації облаштували харчування та проживання, йдеться в ТСН.

Попри біль і втому, Ігорю кожен крок дається нелегко. Військовий отримав поранення у боях на Луганщині, переніс кілька операцій. Руку і ногу медикам вдалося врятувати, але попереду тривала реабілітація. І лікарі, і пацієнт налаштовані оптимістично.

У сусідній залі відновлюється тридцятирічний Віктор, який потрапив під мінометний обстріл на Луганщині. Травми серйозні, кажуть медики, тож реабілітація триватиме кілька місяців.

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Центр відкрили у Луцьку ще два роки тому, за останні місяці пацієнтів тут значно побільшало, довелося розширюватися. Нині центр працює в посиленому режимі, тут обслуговують і цивільних, і військових. Бійців – позачергово. «Реабілітація абсолютно різних видів і опорно-руховий апарат, і дрібна моторика, і психологічна реабілітація, соляна кімната, є величезна кількість обладнання, різноманітні ванни, басейн для витяжки хребта», - зазначає луцький міський голова Ігор Поліщук.

Повноцінно займатися у центрі зараз заважає хіба повітряна тривога. У ці моменти військові, які набираються тут сил, подумки зі своїми побратимами, які там на передовій дають відсіч ворогу.

У центрі прогнозують - військових, що потребують відновлення після тяжких поранень, лише більшатиме. Але попри все тут готові допомогти кожному і до того ж безкоштовно.

Військовим – безкоштовно: центр реабілітації працює у посиленому режимі

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