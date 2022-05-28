Луганчанин зібрав базу даних із 53 тисяч зниклих безвісти через агресію Росії в Україні

Найбільшу базу даних про зниклих, загиблих та полонених створив переселенець із Луганська Геннадій Щербак.

2014 року чоловік разом із родиною переїхав з окупованого міста до Луцька і впродовж 8 років працює над списком загиблих та зниклих на війні. За цей час у його базі з’явилося більше як 53 тисячі прізвищ, йдеться в ТСН.

10 тисяч людей поповнили базу даних пана Геннадія лише за останні три місяці, коли Росія почала повномасшатбне вторгнення до України. А загалом за вісім років прізвищ у цій базі даних- уп’ятеро більше. «Ми фіксуємо абсолютно всіх, щоб бачити повністю всю картину. Вона розбита на три частини, це цивільні, це структури ЗСУ, МВС і так далі і це бойовики», - розповідає чоловік.

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У минулому чоловік працював будівельником, а у 2014, коли Росія анексувала частину Донеччини та Луганщини, виїхав з окупованого Луганська та взявся документувати усіх, хто загинув та зник безвісти. Для нього, каже, це не просто цифри. «Я знаю кожне прізвище цих людей, мені доводиться, перш ніж вносити, читати історію цих людей», - розповідає переселенець.

Найбільше, каже, болить, коли доводиться вносити у базу дітей, бо у самого 5 доньок.

Пан Геннадій вірить: інформація, яку він збирає роками, знадобиться у майбутньому на міжнародному суді. Аби Росія відповіла за усі вчинені нею звірства.

Першими у базі з’явилися українські захисники, які загинули, або ж зникли у 2014 році. Серед них і двоє синів пані Катерини – Володимир та Дмитро. Саме тоді була остання інформація про її синів. Хлопці разом служили у добровольчому батальйоні «Айдар». Після одного із боїв біля міста Щастя вони зникли. База пана Геннадія стала першою сходинкою довгих пошуків матері. «Ми від 14 року разом з ним співпрацюємо, раніше частіше зустрічались, на одному тижні по кілька разів», - розповідає жінка.

Однак з кожним роком знайти інформацію про синів жінці стає усе складніше. Таких як її хлопці, нині тисячі. Геннадій щодня отримує десятки дзвінків - рідні шукають зниклих бійців.

Усім тим, хто йому телефонує, чоловік насамперед радить звертатися до поліції. Як там нема даних, і починаються пошуки. І кожного разу Геннадій сподівається, що зниклого знайдуть живим.

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