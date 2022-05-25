Луганчанка закінчувала в’язати мавпочку під дулом автомата, а потім подарувала її дитині: історія розчулила Мережу

Під час евакуації з Гостомеля дитині, що безперервно аж до хрипу плакала, незнайома жінка віддала свою іграшку.

Мама дворічного Кирилка - Василина Панухник - у тому сум'ятті дарувальниці навіть не подякувала, а саме та мавпочка розрадила змучену війною дитину, йдеться в ТСН.

Із трьома дітьми вона йшла Гостомелем під постійними обстрілами. «Їхали танки безперестанку, скільки ми йшли цих 5 кілометрів, стільки їхали танки», - пригадує Василина.

Довжелезним маршрутом другий день поспіль із дому до місця збору на евакуаційний автобус - малеча була просто знесилена. На 600 людей, які намагались евакуюватись, приїхало сім вже повних автобусів, а люди все йшли і йшли.

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Найменший Кирило всю дорогу несамовито кричав. «Вже доходячи у нього сів голос, він просто шипів, це був не плач, це було не зрозуміло що. Якщо я візьму його на руки, ми далеко не зайдемо, візьмемо одного, захоче інший, і просто ми так йшли. Ми вже давали йому і воду, і печиво, він нічого не хотів, все падало на землю», - пригадує мама.

Поки Василина на мить відвернулася, її менший син замовк, а в його руках з’явилась іграшка. «Я не пам'ятаю ту жінку яка дала, запам’яталися слова, як вона каже, що я її зв’язала сама. І якось ця людина швидко пішла, і тут ми чуємо, що люди починають кричать: автобуси, автобуси. Я пам’ятаю, що я встаю, хапаю малого на руки і мавпу», - розповідає Василина.

«Я чую, плаче дитина, він плаче. Дивлюся, мама ще до якихось діток відвернулася, а він сидить і плаче, я до нього підходжу: на, не плач…. Мама на мене так глянула, я все нормально, я сама її зв'язала і відійшла від них», - пригадує власниця іграшки Наталя Толстих, яка від війни тоді тікає вдруге, бо вперше їй довелося тікати із дому на Луганщині.

Жінка-пенсіонерка, і в’язані іграшки - її хобі. Наталя зараз за кордоном, але їхати з Гостомеля не хотіла - наважилася лише після того, як окупанти прийшли до квартири. «Заходить і наводить на нас автомат, знаєте, страх, а й сиджу в'яжу іграшку, якраз в'язала мавпу, банан дов'язувала. І ось він наставляє автомат, а я думаю: «Господи, бодай у голову чи серце, щоб не мучиться», - каже жінка.

До тривожної валізи Наталя підсвідомо поклала і в’язану мавпу.

Того дня - 10 березня - жинки обидві виїхали з Гостомеля. Обидві ночували на залізничному вокзалі, але познайомилися вже згодом, коли обидві в соцмережах написали про іграшку. «Дивлюся, дитина з моєю іграшкою, я так читаю, читаю… Господи та це той же хлопчик, виявляється його Кирило звуть, я і не знала нічого... Я така була рада», - каже Наталія.

В’язана мавпа побувала в евакуації і знову повернулася до Гостомеля. Василина каже, спочатку забавка їй постійно нагадувала про пережиті жахи. А діти, навпаки, з іграшкою сплять по черзі.

«Чому для мене ця мавпа цінна - я розуміла, що в евакуацію не цінних речей не беруть, туди беруть дороге серцю», - переконана Василина.

Обидві жінки запланували знайомство особисто. І Наталя до цієї зустрічі в’яже нову іграшку, яка б асоціювалася вже з перемогою. Прототип - такса, яку Наталя вивезла із собою.

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