Луганщина під щільним вогнем окупантів: за добу жертвами РФ стало 6 людей, знищено Бельгійську спадщину Лисичанська (фото)

Луганщина під щільним вогнем окупантів: за добу жертвами РФ стало 6 людей, знищено Бельгійську спадщину Лисичанська (фото)

У Луганській області минула доба була надважкою. Потужні тривалі обстріли росіян завадили повноцінній евакуації.

У результаті обстрілів армії РФ загинуло троє мешканців Луганщини та ще стільки ж поранено. Серед постраждалих – малолітня дитина.

Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, окупанти продовжують масово руйнувати житло людей. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському.

У Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків.

У Сєвєродонецьку зруйновано шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч.

Також російська армія минулої доби вбила трьох жителів Луганщини. Загинула мешканка Золотого. Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній.

Ще троє людей поранено, серед постраждалих – малолітня дитина. Поранено хлопця 2010 року народження. Він постраждав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня.

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Також серед постраждалих місцевий житель. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

На фронті упродовж 1 травня успішно відбито 10 атак ворога: знищено два танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів. На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної.



Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, шість бойових спеціальних машин, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі вісім паливозаправників та чотири зенітні установки ворога.

Підрозділами ППО збито шість літаків, 32 безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети російських окупантів.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про спробу окупантів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною.

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