Луганщина стримує ворога від подальшого просування в інші регіони - Гайдай

Луганщина стримує ворога від подальшого просування в інші регіони - Гайдай

Луганська область нині - найгарячіша точка України. Окупанти посилили обстріли мирних населених пунктів.

Луганська область стримує російську армію від подальшого просування в інші регіони України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Завдання Луганщини - стримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні. Луганщина нині - найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони", - зазначив він.

Також читайте Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини

За словами Гайдая, окупанти посилили обстріли мирних населених пунктів.

"Вони продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", бо іншим шляхом захопити наші території не можуть. У Білогорівці ще не кінець. Вони знову полізуть. Чекаємо нову серію", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів.

Водночас президент Володимир Зеленський подякував жителям окупованих територій України, які борються з загарбниками. Зокрема, глава держави відзначив протест рятувальників Енергодара.

Росія відчує вагу кожної ракети, яку випустила по Україні - звернення Зеленського за 20 травня

Читайте також: