Луганщина тримається: окупанти досі не можуть захопити легендарну Білогорівку

У травні окупанти втратили поблизу Білогорівки близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Дінець.

Російські окупанти досі не захопили останній форпост вільної Луганщини – селище Білогорівку.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворожий наступ дещо призупинився, а кількість атак та обстрілів зменшилася. Це стало можливим завдяки майстерності українського війська на полі бою та роботі артилеристів щодо знищення ворожих складів боєприпасів.

"Без своєї артилерії окупанти майже безсилі – не можуть пройти ні одного метра. Логістика підвезення боєприпасів у росіян дуже погана", – каже Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що росіяни недооцінили луганську Білогорівку. Вони вважали, що легко візьмут селище і підуть у напрямку Слов'янська та Бахмута.

"Не говори "гоп", доки не перестрибнеш. Вони казали, що і вся Луганська область захоплена, і планували повномасштабний наступ на Бахмут та Слов'янськ – але це все лише слова", – зазначив Гайдай.

Він уточнив, що це саме та Білогорівка, де у травні окупанти втратили близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Дінець.

"Буквально два дні тому у них знову епопея з танками сталася. На цьому напрямку окупанти втратили завдяки нашим артилеристам чергові кілька десятків танків", – підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, що у травні окупанти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці поблизу Лисичанська: там було 90 людей.

Читайте також: