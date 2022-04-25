Луганщина у вогні: окупанти зруйнували 7 будинків і влучили в нафтопереробний завод (фото)

Луганщина у вогні: окупанти зруйнували 7 будинків і влучили в нафтопереробний завод (фото)

У Луганській області сім будинків зруйнували окупанти на Великдень, втретє влучили в нафтопереробний завод.

Це ознака "руського миру" – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази.

Про це повідомив голова Луганської обласної військовї адміністрації Сергій Гайдай 25 квітня.

"У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Тож, рятували людей не тільки розбираючи завали, а й з-під побитих транспортних засобів", - розповів він.

Крім того, Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється.

"Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське. Так, в Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки. В Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. В Рубіжному та Гірському – будинки", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що станом на 25 квітня окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ.

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