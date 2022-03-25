Луганщина у вогні: ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення та руйнувати міста і села (фото)

Луганщина у вогні: ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення та руйнувати міста і села (фото)

Пожежі сталися через обстріли в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Привіллі, Щедріщевому, Лисичанську, Новотошківці.

За минулу добу, 24 березня, надзвичайники ліквідували понад 30 пожеж у житлових багатоповерхівках, приватних будинках та інших об'єктах області та врятували 18 людей на Луганщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники ДСНС Луганської області продовжують розбирати завали та гасити пожежі, що сталися через обстріли в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Привіллі, Щедріщевому, Лисичанську, Новотошківці.

Фото: t.me/dsns_telegram/5238

"Продовжують героїчно працювати наші воїни, рятувальники, представники влади, поліція, лікарі, комунальники, волонтери Луганської області. Всі вони виконують свою роботу в критичних умовах: під обстрілами, попри власну небезпеку. Результат їх відважності - це тисячі евакуйованих громадян із зони бойових дій, десятки народжених здорових маленьких українців та українок в підвалах лікарень, нагодовані старенькі, мами та дітки в сховищах, близько сотні врятованих з-під завалів людей. Тримаймося", - йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/dsns_telegram/5238

Тим часом від початку війни не припиняється евакуація потягами "Укрзалізниці" українців з Луганської та Донецької областей до більш безпечних регіонів країни. Розклад евакуаційних поїздів на п'ятницю, 25 березня, опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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