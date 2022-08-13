"Луганщина вже перебуває під окупацією": військовий експерт розповів, як зміниться ситуація восени

Він також наголосив, що найближчим часов запеклі бої будуть на східному Донецькому напрямку і на правому березі Херсонщини.

Луганська область вже перебуває під окупацією. Противник буде штурмувати, де дозволяє погода. Восени ситуація в обов’язковому порядку кардинально зміниться.

Про це 13 серпня в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"І вони (окупанти – ред.) мусять декларувати хоча б якісь мінімальні успіхи. Особливо, для свого власного населення. Нагадаю, рівень пропаганди там – на найвищій точці, який тільки існує у природі", - сказав експерт.

Військовий експерт сказав, як саме восени змінить ситуація на фронті.

"В обов’язковому порядку почнуть дощі. На початку війни ґрунт був відносно вологий, не до кінця промерзло. І противник був змушений рухатися великими колонами, виключно дорогами. Ось ця погодна умова, а також величезна кількість протитанкових засобів, які надають нам союзники, і допомогли покришити оці величезні сталеві колони", - зазначив він.

Також, за його словами, найближчими тижнями, чи навіть днями, очікуються запеклі бої у першу чергу, як на східному Донецькому напрямку, так і на правому березі Херсонщини.

Нагадаємо, очільник військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

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